В более чем 20 статей Избирательного кодекса Азербайджана вносятся изменения

2017-11-08 09:46 | www.oxu.az | 5

В Избирательный кодекс Азербайджана предлагается внести изменения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, изменения вносятся в статьи 3 (Общее избирательное право), 25 (Обязанности Центральной избирательной комиссии), 31 (Обязанности окружной избирательной комиссии), 42 (Права и обязанности наблюдателей), 47 (Порядок включения граждан в список избирателей и исключения их из списка избирателей), 59 (Проверка избирательными комиссиями достоверности сведений в подписных листах, а также в документах, представленных кандидатами, политическими партиями, блоками политических партий), 73-1 (Отказ кандидата от кандидатского статуса), 100 (Протоколы голосования избирательных комиссий), 103 (Избирательные урны), 104 (Порядок голосования), 105 (Голосование за пределами помещения для голосования), 106 (Подсчет голосов на избирательном участке), 173 (Регистрация депутатов, избранных в Милли Меджлис), 175 (Принятие решения о лишении мандата депутата Милли Меджлиса), 176 (Проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу во время выборов в Милли Меджлис), 179 (Внеочередные выборы президента), 187 (Внеочередные выборы президента), 212 (Право избираться в члены муниципалитетов), 221 (Отказ зарегистрированных кандидатов в члены муниципалитета от статуса кандидата).

Большинство изменений имеют технический характер.



В ближайшее время проект будет вынесен на обсуждение депутатов.

Н.О.

