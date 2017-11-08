Аэропорт в турецкой провинции Самсун возобновил работу

2017-11-08 09:48 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Аэропорт Çarşamba в турецкой провинции Самсун возобновил работу 7 ноября, говорится в сообщении мэрии провинции, распространенном в среду.

Согласно сообщению накануне в аэропорту провинции Самсун приземлился первый самолет авиакомпании Turkish Airlines (THY).

Отметим, что аэропорт Çarşamba приостановил работу в августе текущего года с целью проведения работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы.

Напомним, что аэропорт Çarşamba является одним из главных в Черноморском регионе: его услугами ежегодно пользовалось около двух миллионов пассажиров.

Из аэропорта Çarşamba выполнялись ежедневные рейсы в Стамбул и Анкару. Также отсюда осуществлялись прямые рейсы в Россию и Германию.

Отметим, что первый аэропорт в Турции был построен в 1912 году и использовался в военных целях. В 1953 году аэропорт Стамбула впервые был открыт для международных рейсов, а в 1985 году он был переименован в честь основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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