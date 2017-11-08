Власти Дагестана о ситуации на границе с Азербайджаном

2017-11-08 09:56 | www.oxu.az | 4

"Власти Дагестана в ближайшее время начнут проверку в связи с информацией о поборах на таможенном терминале "Виадук", которое находится на границе с Азербайджаном".

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил врио зампредседателя правительства Дагестана Рамазан Джафаров.

По его словам, в ближайшее время с привлечением заинтересованных сторон, в том числе представителей грузоперевозчиков, будет проверяться информация о сообщаемых ранее поборах, что привело к большой очереди и простоям на границе.

"Технически таможня в состоянии справиться с потоком автотранспорта. Если со стороны различных служб здесь возникнет ситуация искусственного создания очередей с целью вымогательства, то этим займутся компетентные органы", - сказал он.

Джафаров также отметил, что ситуация с простоем грузоперевозчиков, о котором ранее сообщали СМИ, на российско-азербайджанской границе в Дагестане стабилизировалась, очередей нет.

Н.Г.