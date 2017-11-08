Актер сериала «Сплетница» открестился от обвинений в изнасиловании

2017-11-08 10:00 | www.oxu.az | 4

Актер Эд Вествик, известный по роли Чака Басса в сериале «Сплетница», ответил на обвинение в изнасиловании актрисы Кристины Коэн, передает Oxu.Az со ссылкой на Entertainment .

«Я не знаю эту женщину. Я никогда никого ни к чему не принуждал. Я, тем более, никогда не совершал изнасилований», - заявил он.

Коэн в своем фейсбуке написала, что инцидент произошел три года назад, когда актриса была в гостях у Вествика вместе со своим парнем. По словам актрисы, ночью Вествик пришел к ней в комнату, навалился на нее и изнасиловал.

После произошедшего Вествик заявил, что если Кристина пойдет в полицию, он разрушит ее карьеру.

A.C.