Кыргызстан принимает участие на 39-ой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО

2017-11-08 09:54 | www.trend.az | 5

Делегация из Кыргызской Республики во главе с первым заместителем министра иностранных дел КР Динарой Кемеловой принимает участие на 39-ой сессии Генеральной Конференции ЮНЕСКО, передает КНИА «Кабар».

По данным пресс-службы МИД, накануне, 6 ноября, Кемелова выступила с речью на пленарной сессии. В своем выступлении глава кыргызской делегации обратилась к государствам-членам ЮНЕСКО с просьбой о поддержке инициатив и проектов КР в области образования и культуры и информационных технологий, включая сохранение кочевой и алтайской цивилизации, продвижение проекта «Таза Коом», проведение юбилейных мероприятий, посвящённых великому писателю Чингизу Айтматову, а также охраны окружающей среды.

В рамках продвижения кандидатуры Кыргызской Республики в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО и избрания кыргызского НПО «Айгине» в Оценочный орган Комитета по защите нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, Кемелова провела беседы с премьер-министром Островов Кука, вице-премьер-министром Узбекистана, министрами Бангладеш, Малайзии и КНР, а также главами делегаций Турции, Катара, Республики Корея, Непала, Австрии, Колумбии и Гватемала.

Также сообщается о состоявшейся встрече с главой Азиатско-тихоокеанского сектора отдела внешних связей и информации секретариата ЮНЕСКО Андреем Шевелёвым, где стороны обсудили возможные проекты в области образования, культуры, продвижения туризма, информационных технологий и использования водных ресурсов.