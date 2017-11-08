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Официальный курс маната к мировым валютам на 8 ноября (версия 2)

2017-11-08 10:10 | www.trend.az | 5

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:24)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на восьмое ноября установлен на уровне 1,7003 и 1,9721 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.

Курсы валют и драгметаллов

08.11.2017

1 доллар США

1 USD

1.7003

1 евро

1 EUR

1.9721

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3011

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0963

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8598

1 бразильский реал

1 BRL

0.5197

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4629

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1197

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1527

1 чешская крона

1 CZK

0.0772

1 чилийский песо

1 CLP

0.268

1 китайский юань

1 CNY

0.2561

1 датская крона

1 DKK

0.265

1 грузинский лари

1 GEL

0.6515

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2179

1 индийская рупия

1 INR

0.0261

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2394

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0126

100 иранских риалов

100 IRR

0.0043

1 шведская крона

1 SEK

0.2026

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7026

1 израильский шекель

1 ILS

0.4839

1 канадский доллар

1 CAD

1.3321

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6143

1 казахский тенге

1 KZT

0.0051

1 киргизский сом

1 KGS

0.0245

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1127

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4021

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0888

1 молдавская лея

1 MDL

0.0973

1 египетский фунт

1 EGP

0.0964

1 норвежская крона

1 NOK

0.2083

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0211

1 польский злотый

1 PLN

0.4647

1 российский рубль

1 RUB

0.0287

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2471

1 саудовский риал

1 SAR

0.4534

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3808

1 турецкая лира

1 TRY

0.438

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0563

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1931

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4858

1 украинская гривна

1 UAH

0.0636

100 японских иен

100 JPY

1.4941

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.174

Золото (1 унция)

1 XAU

2168.9027

Серебро (1 унция)

1 XAG

28.9391

Платина (1 унция)

1 XPT

1574.4778

Палладий (1 унция)

1 XPD

1700.3

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