Лавров: Путин готов к встрече с Трампом

2017-11-08 10:19 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы слышим заявления Дональда Трампа о том, что он такую встречу с президентом Путиным планирует провести, президент Путин к этому готов. Американцы об этом знают», - сказал он.

«Протокольные службы находятся в контакте, и когда графики лидеров будут окончательно прояснены, вам об этом сообщат», - добавил Лавров в беседе с журналистами.

Глава российского МИД добавил, что, вероятно, состоятся и его контакты с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, но это станет возможным только на полях саммита АТЭС 10-11 ноября, поскольку глава американской дипломатии сопровождает президента США в турне по странам Азии. «Тиллерсон прибудет сюда только с президентом Трампом, поэтому пообщаемся уже, наверное, в ходе саммита непосредственно», - сказал Лавров в среду журналистам.

Отвечая на вопрос о том, что планируется обсудить, Лавров ответил, что речь пойдет о всех вопросах повестки дня. «Это и двусторонние отношения, которые требуют серьезного ремонта после того, как команда предыдущего президента США Барака Обамы поработала над их ухудшением, это и международные отношения, Сирия, КНДР, Украина», - добавил он.

Отметим, Трамп в среду находится в Южной Корее, откуда отправится в Китай. Прибытие президента США в Дананг ожидается 10 ноября.