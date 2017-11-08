Лейла и Арзу Алиевы присутствовали на сольном концерте Луки Сафронова – ФОТО

2017-11-08 10:16 | www.oxu.az | 5

В Международном центре мугама в понедельник с сольной концертной программой, посвященной 10-летию журнала «Баку», выступил известный пианист, лауреат международных конкурсов Лука Сафронов.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на moscow-baku.ru.

На концерте присутствовали вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и ее сестра Арзу Алиева.

На вечере в исполнении известного пианиста прозвучали произведения всемирно известных композиторов Л.Бетховена, Ф.Шопена, С.Рахманинова и П.Чайковского.

Журнал «Баку» издается в Москве на русском языке с 2007 года, главный редактор - Лейла Алиева.

A.C.

