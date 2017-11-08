Глава Yahoo даст показания об утечке данных

2017-11-08 10:20 | www.oxu.az | 4
Комитет сената США по торговле вызвал в суд для дачи показаний экс-гендиректора американской интернет-компании Yahoo Мариссу Майер в связи с утечками корпоративных данных, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.
Ранее стало известно, что число пользователей Yahoo, которых затронула хакерская атака 2013 года, составило три миллиарда, а не один миллиард, как сообщалось изначально.
Украденная информация не включала в себя пароли, данные по кредитным картам или по банковским счетам пользователей.
Майер отказалась дать показания добровольно.
Н.Г.