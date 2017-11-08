ВБ и Узбекистан обсуждают реформы в секторе водоснабжения

2017-11-08 11:21 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Ташкенте 7 ноября состоялся однодневный семинар, организованный Всемирным банком (ВБ) и министерством жилищно-коммунального обслуживания, говорится в распространенном в среду сообщении ВБ.

В мероприятии приняли участие эксперты ВБ и представители министерств и ведомств Узбекистана. Участники обсудили существующие проблемы и барьеры для развития сектора водоснабжения и санитарии (ВСС), а также рассмотрели ряд возможных политических и институциональных решений для обеспечения стабильного доступа к услугам ВСС во всех регионах Узбекистана.

«В настоящее время совместно с Всемирным банком мы успешно реализуем проекты на общую сумму 268 миллионов долларов в городах Бухара и Самарканд, а также в районах Сырдарьинской и Бухарской областей с целью улучшения водоснабжения местного населения, особенно жителей сельских районов. Отрадно, что на сегодняшнем семинаре планируется обсудить вопросы дальнейшей поддержки Всемирным банком проектов в секторе ВСС, включая техническое содействие осуществляемым реформам в данной области», - отметил в своем приветственном слове министр жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана Музаффар Салиев.

Как отметил глава представительства ВБ в Узбекистане Хидеки Мори, обеспечение чистой водой жителей страны является одним из приоритетов правительства. "Группа Всемирного банка содействует достижению этой важной цели. Мы окажем дальнейшую поддержку в развитии политики, институционального и кадрового потенциала в данном секторе в дополнение к финансированию модернизации водопроводной и канализационной инфраструктуры. Данные инвестиции имеют решающее значение для сектора ВСС и внесут вклад в реализацию социальных задач, обозначенных в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017—2021 гг.», - сказал он.

За последние десять лет правительство Узбекистана инвестировало значительные средства в модернизацию услуг водоснабжения и санитарии. Несмотря на прогресс, достигнутый в данном вопросе, граждане страны, особенно в сельских районах, по-прежнему сталкиваются с проблемами доступа к чистой питьевой воде.

Всемирный банк продолжает оказание поддержки сектора ВСС в стране посредством предоставления технической помощи, призванной обеспечить устойчивое функционирование системы ВСС и осуществление программы реформ правительства в области водоснабжения населения.

В настоящее время в Узбекистане Всемирный банк поддерживает реализацию 16 проектов стоимостью около миллиарда долларов, охватывающих такие приоритетные области для развития страны, как сельское хозяйство и управление водными ресурсами, энергетика, транспорт, здравоохранение, образование, городское развитие, водоснабжение и санитария.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Натаван Эфендиева)