Аэропорты Бишкека и Пекина стали побратимы

2017-11-08 11:22 | www.trend.az | 5

В период с 6 по 8 ноября 2017 года состоялся визит делегации Международного аэропорта «Манас» во главе с председателем правления ОАО «Международного аэропорта «Манас» Эмир Чукуевым в г.Пекин, в ходе которого 6 ноября состоялась встреча с Генеральным директором корпорации Международного аэропорта «Шоуду» г.Пекин Лю Сюэсуном. Об этом сообщает КНИА «Кабар» со ссылкой на пресс-службу МИД КР.

В рамках встречи были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества между ОАО «Международный аэропорт «Манас» и корпорацией Международного аэропорта«Шоуду» г.Пекин и по итогам подписан Меморандум об установлении побратимских отношений между двумя столичными аэропортами.

Следует отметить, что «МАМ» в настоящее время стал единственным аэропортом Центральной Азии, с которым Международный аэропорт «Шоуду» г.Пекин установил побратимские отношения.

Справка: Ранее, Международный аэропорт «Шоуду» г.Пекин установил побратимские отношения с 38-ми аэропортами мира.

Вместе с этим, стороны договорились о расширении двустороннего взаимодействия путем обмена опытом между аэропортами, а также обучения кыргызских специалистов в Китае. Отмечена заинтересованность сторон в осуществлении совместной работы по строительству инициативы «Один пояс - один путь».

Корпорация Международный аэропорт «Шоуду» г.Пекин - крупнейшее объединение китайских аэропортов, в которое входит 33 предприятия, 49 аэропортов 8 административных единиц провинциального уровня. Размер активов корпорации - свыше 160 млрд. юаней. На входящие в группу аэропорты приходится 23 % всех пассажирских и 21 % всех грузовых и почтовых авиаперевозок страны.