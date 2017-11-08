В Казахстане прогнозируется открытие 15 новых месторождений

2017-11-08 11:28 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В случае начала массовой геологоразведки в Казахстане консалтинговая компания McKinsey& Company прогнозирует открытие не менее 15 месторождений мирового уровня.

Об этом в ходе выступления перед парламентом, заявил премьер-министр Казахстана Женис Касымбек, передают казахские СМИ.

«По отчету наших консультантов из McKinsey&Company в случае начала массовой геологоразведки в Казахстане прогнозируется открытие не менее 15 месторождений мирового уровня, в том числе горнорудных», - сказал министр.

В этой связи, как сообщил министр, для привлечения притока инвесторов в геологоразведку, в качестве ключевого нововведения проекта Кодекса «О недрах и недропользовании», было выбрано внедрение упрощенного порядка предоставления прав на недропользование, основанного на принципе первой заявки: первый пришел - первый получил - с ежегодно возрастающей ставкой аренды.

«Если коротко, то суть нововведения заключается в предоставлении права на недропользование на участках площадью около двух квадратных километров в одном блоке. Можно взять сразу максимум 200 блоков, но придется вкладываться в каждый и отчитываться также по каждому из них отдельно. Все это стимулирует комплексное изучение всей контрактной территории. Например, мы сейчас имеем контрактные территории в тысячи квадратных километров, на которых фактически работы ведутся только на 10 квадратных метрах, то есть эти контракты не используют в полной мере», - отметил министр.

Помимо этого, будет обеспечена масштабная, качественная, детальная геологоразведочная изученность Казахстана, считает Женис Касымбек.

«Так, например, сегодня Казахстан на разведку из расчета на один квадратный километр тратит примерно 7 долларов, а в Австралии в тех же целях тратится 167 долларов, в США – 87 долларов, в Канаде – 203 доллара», - проинформировал премьер-министр. Проект Кодекса в первом чтении был одобрен палатой Мажилиса парламента Казахстана.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)