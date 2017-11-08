Более трети расходов госбюджета на 2018 г придутся на социальные сферы - депутат

2017-11-08 11:39 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Социальные расходы, предусмотренные в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год, превышают аналогичный показатель предыдущих лет.

Об этом сказал в среду председатель парламентского комитета по труду и социальной политике, депутат Хады Раджабли во время второго дня обсуждений в Милли меджлисе проекта государственного и сводного бюджетов на 2018 год.

По словам Раджабли, в госбюджете на 2018 год на социальные расходы пришлось 33,5 процента всех расходов, тогда как в прошлые годы на эти цели выделялось около 26-28 процентов расходов госбюджета.

"Несмотря на определенные сложности, Азербайджан не сократил расходы на социальную сферу в первые годы постнефтяного периода", - сказал депутат.

В 2018 году правительство планирует выделить 7 004,8 миллиона манатов на социальные расходы (33,5 процента всех расходов), что на 147,9 миллиона манатов или на 2,2 процента больше прогнозируемых на этот год расходов. Помимо этих средств в социальный бюджет на 2018 год входят расходы для государственных предприятий, которые оказывают различные социальные услуги населению. Среди таких предприятий ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд", ЗАО "Азербайджанские авиалинии", ЗАО "Бакинский метрополитен" и другие. С учетом этих расходов социальный бюджет на 2018 год составляет 7 656,3 миллиона манатов или 36,6 процента всех расходов.

Доходы государственного бюджета Азербайджана на 2018 год прогнозируются на уровне 20,127 миллиарда манатов (в том числе централизованные доходы - 19,476 миллиарда манатов, местные - 650,671 миллиона манатов), расходы - 20,905 миллиарда манатов (в том числе централизованные расходы - 20,182 миллиарда манатов, местные - 724,092 миллиона манатов).

Прогноз цены на нефть, заложенный в госбюджете-2018, составляет 45 долларов за баррель.

Официальный курс на восьмое ноября составляет 1,7003 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)