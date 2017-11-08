Эльмар Мамедъяров отправился с официальным визитом в Эфиопию

2017-11-08 10:28 | www.apa.az | 4

8-9 ноября министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров будет находиться с официальным визитом в Федеративной Демократической Республике Эфиопия.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД АР, запланированы переговоры Мамедъярова с главой МИД Эфиопии Воркнехой Гебейеху и другими официальными лицами. Кроме того, глава азербайджанской дипломатии побывает в штаб-квартирах Африканского Союза (АС) и Экономической комиссии ООН для Африки, проведет встречи с председателем и комиссарами АС.