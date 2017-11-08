В парламентских комитетах продолжается обсуждение бюджетного пакета

2017-11-08 11:29 | www.apa.az | 3

В Милли Меджлисе продолжается обсуждение проектов государственного и сводного бюджетов Азербайджана на 2018 год.

Как передает АПА-Экономикс, сегодня законопроекты, входящие в бюджетный пакет, вынесены на обсуждение совместного заседания 5 комитетов Милли Меджлиса. В обсуждениях принимает участие министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов, заместитель министра финансов Азер Байрамов, председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова и другие официальные лица. Совместное заседание комитетов Милли Меджлиса возглавляет председатель комитета по социальной политике и труду Хады Раджабли.

Отметим, что обсуждения бюджета в комитетах завершится 13 ноября. А 21 ноября проект бюджетного пакета будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса.