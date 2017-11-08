Эльмар Мамедъяров находится с визитом в Эфиопии

2017-11-08 10:31 | www.oxu.az | 4

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров находится с официальным визитом в Эфиопии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу МИД, в рамках визита, который продлится 8-9 ноября, министр Эльмар Мамедъяров встретится с министром иностранных дел Эфиопии Рабоне Гебейху и другими официальными лицами.

Кроме того, Эльмар Мамедъяров посетит штаб-квартиру Африканского союза (АС) и Экономическую комиссию Организации Объединенных Наций для Африки, расположенную в столице Эфиопии, Аддис-Абеба, и проведет встречи с председателем и комиссарами АС.

Н.О.

