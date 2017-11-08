В Баку пройдет деловая встреча азербайджанских и боснийских бизнесменов

2017-11-08 11:43 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Баку 15 ноября состоится деловая встреча между предпринимателями Азербайджана и Боснии и Герцеговины, сообщает в среду Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Согласно сообщению, встреча пройдет в рамках визита в Азербайджан делегации боснийских бизнесменов. На встрече примут участие представители боснийских компаний, специализирующихся в различных сферах промышленности.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Боснией и Герцеговиной составил за девять месяцев 2017 года немногим больше 662 тысячи долларов.

(Автор: Анвар Мамедов)