В Китае произошло массовое ДТП с участием 31 автомобиля

2017-11-08 11:32 | www.apa.az | 4

Массовое ДТП с участием 31 автомобиля произошло утром в среду в центральной китайской провинции Хэнань.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, предположительно, крупная авария случилась из-за густого тумана. Информацию об этом передало подразделение дорожной полиции города Чжоукоу в социальной сети Weibo.



По данным правоохранительных органов, в результате аварии погиб один человек, шесть получили травмы, все они были доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Авария произошла в среду в 7.30 по местному времени на участке скоростного шоссе между населенными пунктами Чжоукоу и Тайкан. На данный момент зафиксировано 18 столкновений, 31 машина получила повреждение.

На месте аварии работают спасатели и полиция.