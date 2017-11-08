Главный эпидемиолог: «Эпидемиологическая ситуация в стране стабильная»

2017-11-08 12:14 | www.apa.az | 4

Главный эпидемиолог: «Эпидемиологическая ситуация в стране стабильная»

Как сообщает АПА, об этом заявил заведующий кафедрой эпидемиологии Азербайджанского медицинского университета, главный эпидемиолог Ибадулла Агаев. Он заявил, что в Минздраве традиционно в этом году был подписан приказ о борьбе с инфекционными заболеваниями:

«На территории республики массовых случаев заболеваний гриппом не зарегистрировано. Грипп конечно же есть везде, в том числе и в Азербайджане. Если где-либо в республике появится инфекционная болезнь, об этом будет сообщено в Минздрав. Ни в регионах, ни в крупных городах сегодня подобных случаев не наблюдается».

И.Агаев добавил, что все медицинские учреждения страны готовы к борьбе с инфекционными заболеваниями. «Иногда спрашивают, почему в различное время не проводится вакцинация? Ни грипп, ни похожие инфекционные заболевания в нашей стране не превысили эпидемиологическую планку. По этой причине в массовом порядке борьба с этим явлением не ведется. Вот почему проводить вакцинацию в этом случае абсурдно. Однако обследование проходят все, кто обращается в больницы и другие медицинские учреждения».