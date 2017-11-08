Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко

2017-11-08 10:44 | www.oxu.az | 4

Министерство культуры Украины сообщило о смерти украинского актера, сценариста и режиссера Тараса Денисенко. Об этом сказано на странице ведомства в фейсбуке, передает Oxu.Az.

Ему было 52 года, о причинах смерти не сообщается.

"Печальные новости вечером. Только что умер Тарас Денисенко, актер, сценарист, киноактер, режиссер. Сын киноактрисы Натальи Наум и кинорежиссера Владимира Денисенко. Министерство культуры выражает искренние соболезнования родным и близким Тараса Денисенко. Вечная память!", - говорится в сообщении.

О похоронах и прощании будет сообщено дополнительно.

Денисенко сыграл более 30 ролей в полнометражных фильмах. За роль в фильме «Как молоды мы были» получил приз за лучшую мужскую роль на фестивале «Молодость» в 1985 году.

В 2015 году выступил в роли режиссера и снял свой фильм «Мой мальчик».

A.C.

