В России создадут политический канал для детей

2017-11-08 10:50 | www.oxu.az | 3

Российское агентство ТАСС получит субсидии на создание канала для детей с политической направленностью.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на РБК, дополнительные субсидии на 210 млн рублей (6 млн манатов) содержатся в опубликованных поправках в проект бюджета на 2018–2020 годы.

Издание отмечает, что деньги будут перераспределены из планирующихся расходов на высшее образование и пойдут на "финансовое обеспечение создания и организационно-техническое сопровождение специализированного канала общественно-политической направленности, ориентированного на детей в возрасте 8–16 лет".

Как сообщил руководитель департамента корпоративных коммуникаций ИТАР-ТАСС Дмитрий Перцев, проект будет запущен в 2018 году, он будет реализован "в координации" с Минобрнауки России.

Н.О.