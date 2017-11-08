Иран будет стоять рядом с Ливаном - президент Ирана

2017-11-08 11:44 | www.trend.az | 3

"Великий ливанский народ успешно будет преодолеть эту новую интригу", заявил президент Ирана Хасан Рухани в в ходе телефонного разговора со своим ливанским коллегой Мишелем Ауном во вторник, передает ИРНА.

"Иран не пожалеет никаких усилий, чтобы установлять и укреплять стабильность в Ливане", заявил президент Рухани, назвав дружественными и растущими отношения между Тегераном и Бейрутом.

"Великий ливанский народ не позволят Ливану стать полем битвы держав и снова возможностью для присутствия террористов", заявил Рухани, добавив, что Исламская Республика Иран всегда стремится к установлению мира и стабильности в странах региона, включая Ливан.

Говоря о том, что ливанские политические партии и религиозные представители путём единства и взаимопонимания успели преодолеть огромные проблемы, иранский президент сказал, что, безусловно, сегодня также ливанский народ успешно будет преодолеть эту новую интригу.

Ливанский президент в ходе телефонного разговора также призвал к расширению и углублению отношений между Тегераном и Бейрутом во всех областях, представлюящих взаимный интерес.

Указав на последние события в Ливане и отставка премьер-министра страны Саада Харири, Мишель Аун сказал, что нынешняя ситуация сложна но спокойствие и стабильность установлен в Ливане, добавив, что ливанский народ бдительно относится к этим вопросам.

По словам Ауна, несмотря на слабые голосы, стремящиеся к составлению интигру в стране, Ливан и Ливанцы продолжают свою деятельность мирно.

Ливанский президент также выразил надежу, что вскоре посетить Тегеран с официальным визитом.