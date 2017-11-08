Таможенные поступления в госбюджет Азербайджана выросли почти на 18%

2017-11-08 11:45 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре 2017 года Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана перечислил в госбюджет около 2,17 миллиарда манатов, что на 17,9 процента превышает показатель десяти месяцев прошлого года, следует из отчета ГТК, обнародованном в среду.



При этом отчисления за октябрь превысили 217 миллионов манатов. В прошлом месяце поступления от таможенных пошлин составили 67,37 миллиона манатов, НДС - 138,18 миллиона манатов, акцизов - 8,54 миллиона манатов, дорожного налога - 2,93 миллиона манатов.

По сравнению с октябрем 2016 года поступления от таможенных пошлин выросли на 18 процентов, от НДС - на 17,5 процента, акцизов – на 45,2 процента, дорожного налога – на 17,7 процента.

Прогноз по таможенным поступлениям в госбюджет Азербайджана на 2017 год составляет 2,25 миллиарда манатов.



Официальный курс на восьмое ноября составляет 1,7003 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)