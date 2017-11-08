Министр: «Могут быть повышены пособия семьям, имеющим ребенка в возрасте до трех лет»

2017-11-08 12:30 | www.apa.az | 4

«Необходимо увеличить сумму пособий семьям, имеющим ребенка в возрасте до 3 лет, и пересмотреть систему выдачи пособий».

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказала председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Агия Нахчыванлы на заседании парламентских комитетов в рамках обсуждения проектов государственного и сводного бюджетов на 2018 год.

Министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов отметил, что в настоящее время идет работа по реформированию системы адресной социальной помощи: «В рамках этого может быть рассмотрен вопрос увеличения пособий семьям, имеющим ребенка в возрасте до 3 лет».