В Баку и районах Азербайджана ожидаются интенсивные дожди, подует порывистый ветер

2017-11-08 12:34 | www.apa.az | 4

9 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет нестабильной, временами ожидаются дожди, местами интенсивные. Подует временами усиливающийся северо-западный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 8-11°, днем 13-15°, в Баку ночью 9-11°, днем 13-15° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 768 мм ртутного столба.

Относительная влажность составит 85-95%.

9 ноября в районах Азербайджана временами будут дожди, местами ливни. В горных районах ожидается снег. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 5-9°, днем 13-17°, в горах ночью 0-4°, днем 4-8° тепла.