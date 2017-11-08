Эльтадж Сафарли: После победы над cборной Армении мы еще больше стали верить в себя

2017-11-08 10:57 | www.oxu.az | 4

"Становиться чемпионом всегда приятно. Их неправильно сравнивать. Потому что мы и в 2009, и 2013 гг. очень радовались, когда впервые стали чемпионами. Это победа всего Азербайджана, всех нас".

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сказал Эльтадж Сафарли, капитан мужской сборной Азербайджана по шахматам, ставшей в третий раз чемпионом Европы на греческом острове Крит.

Он сказал, что национальная команда, несмотря на поражение в первом туре, не потеряла веру в победу.

По словам Э. Сафарли, азербайджанские шахматисты выступили достойно звания победителей:

"Хочу поздравить всех с третьим чемпионским титулом. Хотелось бы отметить, что за последние 6 чемпионатов Европы мы завоевали 5 медалей. Одна из них бронзовая, одна серебряная и три золотых медалей. В целом, чемпионат состоявшийся в Греции, получился очень удачным для Азербайджана. Мы постарались, сделали все возможное и заняли первое место".

Отметив успешность в качестве капитана, Э. Сафарли сказал, что сборная Азербайджана после победы над cборной Армении еще больше стала верить в себя:

"Моя работа в качестве капитана была удачной. Но я считаю, что это победа ребят. Матч с Арменией получился сложным. После этой встречи мы стали больше верить в себя".