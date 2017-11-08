В Баку водитель автомобиля с серией «AA» задержан за вождение в нетрезвом виде – ВИДЕО

2017-11-08 11:04 | www.oxu.az | 4

В Баку сотрудники Дорожно-патрульной службы в ходе рейда задержали сотрудника Национальной академии наук Азербайджана, не подчинившегося приказу остановиться.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе.

Сотрудники 10-го взвода Главного управления Государственной дорожной полиции города Баку на аэропортовской дороге приказали водителю автомобиля Mercedes с госномерами 10-AA-370 остановиться.

Но водитель не подчинился приказу и постарался скрыться. Сотрудники ДПС сумели задержать его, создав искусственную пробку.

Водитель Юсиф Юсифов был приглашен в лабораторию Республиканского наркотического центра. Он был привлечен к ответственности за автохулиганство и вождение в нетрезвом виде.

Автомобиль был помещен на штрафстоянку.

Э.А.

