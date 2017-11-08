Президент Ильхам Алиев принял участие в торжественной церемонии, посвященной добыче двухмиллиардной тонны нефти в Азербайджане (версия 2)

2017-11-08 12:14 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В среду в Центре Гейдара Алиева в Баку прошла торжественная церемония, посвященная добыче двухмиллиардной тонны нефти в Азербайджане.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии.

Глава государства выступил на церемонии с речью.

Затем выступили президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, начальник платформы номер 10 Нефтегазодобывающего управления «28 Мая» Гадим Алиев, региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс, студентка первого курса Бакинской высшей школы нефти Махира Асадова, вице-президент SOCAR Хошбахт Юсифзаде.

Распоряжением Президента Ильхама Алиева Хошбахт Юсифзаде был награжден орденом «Труд» первой степени за продолжительную плодотворную деятельность в сфере нефтяной промышленности Азербайджана.

Глава государства вручил орден Хошбахту Юсифзаде.

В заключение был продемонстрирован видеоролик, посвященный истории нефтяной промышленности Азербайджана.

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