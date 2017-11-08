«Золотые ноты» Тофига Гулиева! Грандиозный вечер музыки в Центре Гейдара Алиева (ФОТО)

2017-11-08 12:24 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - «Азербайджанский народ подарил человечеству выдающихся людей - поэтов, писателей, ученых, полководцев, политиков. Дорогой Тофиг, ты занимаешь среди них особое, очень достойное место.

Дорогой брат, в свой 80-летний юбилей ты можешь гордиться, что прожил славную жизнь, проделал колоссальную работу, преданно служил народу и создал для своего народа прекрасные произведения. Поэтому мы все выражаем тебе признательность. Мы выражаем тебе благодарность за создание произведений, подаренные народу прекрасные песни, музыку, за организаторскую работу, постоянное активное участие в общественной жизни Азербайджана. Ты проделал большую работу, возможно, что ты достоин еще большей славы и уважения, чем сегодняшняя церемония.

Твои песни являются для нашего народа, и не только для нашего народа, но и всего человечества, мира большим вкладом. Твои песни, музыка приносят радость, вдохновляют наш народ, придают силы людям для жизни, созидания.

Мы все покинем этот мир. Но песня, музыка будут жить всегда. Всегда будут жить песни, музыка Тофига Гулиева», - с такими словами обратился общенациональный лидер Гейдар Алиев к Тофигу Гулиеву на юбилейном вечере, посвященном 80-летию выдающегося композитора, 19 ноября 1997 года.

Эти видеокадры, продемонстрированные в завершение грандиозного вечера в Центре Гейдара Алиева в честь 100-летия выдающегося композитора, народного артиста, лауреата Государственной премии Тофига Гулиева, зрительный зал приветствовал стоя, овациями почтив память двух Великих личностей, чьи имена навечно вписаны в историю Азербайджана.

В документальном фильме о жизни и творчестве Тофига Гулиева (родился 7 ноября 1917 года в Баку), представленном зрителям, особое внимание было уделено взаимоотношениям и дружбе Гейдара Алиева и Тофига Гулиева, которая завязалась еще в далеком 1941 году. Тогда Тофиг Гулиев выступал с концертной программой перед военнослужащими в Нахчыване. Ему было 24 года, а Гейдару Алиеву – 18 лет. Прошли годы, десятилетия, каждый из них внес огромный вклад в развитие и процветание Азербайджана, бережно храня эту дружбу. В 1998 году, когда Тофиг Гулиев тяжело заболел, Гейдар Алиев лично позаботился о его скорейшем выздоровлении и пришел в больницу, чтобы вручить первый высший орден независи­мого Азербайджана – «Истиглал».

В фильме также рассказывалось о богатом творческом наследии Тофига Гулиева, его бесценном вкладе в национальную культуру, которые золотыми нотами вписаны в историю страны. Как невозможно представить Баку без Каспия и Девичьей башни, так и невозможно представить Азербайджан без песен Тофига Гулиева. И какой бы величественный памятник мы ни поставили бы на его могиле, он не будет краше и выше того, который он воздвиг себе сам, оставив нам жемчужины песенного ожерелья. Потому что созданные им композиции были олицетворением прекрасной души композитора.

Мероприятие было организовано Фондом Гейдара Алиева в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева «О проведении 100-летнего юбилея Тофига Гулиева» от 7 февраля 2017 года. Этот вечер надолго останется в памяти людей своей неповторимой аурой и бессмертными композициями Тофига Гулиева, на которых выросло не одно поколение.

Фонд Гейдара Алиева подготовил в связи с юбилеем мультимедийный сборник под названием «Сердце, бьющееся в музыке», посвященный творчеству Тофига Гулиева. Руководитель проекта, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров отметил, что в сборнике широко представлено творчество Тофига Гулиева, которому принадлежат неоценимые заслуги в развитии азербайджанской культуры и искусства.

«Подготовка к 100-летнему юбилею Тофига Гулиева велась уже около двух лет, и в итоге по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой получился прекрасный проект», - сказал Анар Алакбаров, отметив, что для реализации проекта была создана большая рабочая группа.

Анар Алакбаров выразил признательность Первому вице-президенту Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за оказанную поддержку.

Сборник «Сердце, бьющееся в музыке», подготовленный на основе материалов из личных и государственных архивов, состоит из книги-альбома о жизни и творчестве Тофига Гулиева, четырехтомника нот песен композитора к художественным фильмам, его произведений для фортепиано, а также не звучавших до сих пор произведений для симфонического оркестра, флеш-карты, включающей 212 произведений.

Было отмечено, что в рамках мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею Тофига Гулиева, Фонд Гейдара Алиева провел большую работу. В первую очередь, из всех государственных архивов и личного архива композитора были собраны все нотные рукописи, подготовлена электронная версия записей на старых бобинных кассетах, которые впервые изданы в виде сборника. В мультимедийный сборник включены написанные в разное время песни, произведения для симфонического оркестра, фортепиано, музыка к кинофильмам, в том числе авторские произведения в исполнении композитора. Кроме того, в сборник вошли не звучавшие до сих пор произведения для симфонического оркестра и камерно-инструментальные произведения, аудиозаписи более 30 песен, не перенесенных до сегодняшнего дня на ноты. В сборник также включены нотные записи песен к кинофильмам. Различные произведения сгруппированы на электронных носителях по 10 темам. Сюда входят песни о Родине, песни о любви, в том числе написанные к кинофильмам, инструментальные произведения, джазовые импровизации, исполнение композитора на рояле и эстрадные миниатюры, танцевальные ритмы и пр. В сборнике собраны фотоснимки, относящиеся к различным этапам жизни и творчества Тофига Гулиева, высказывания и воспоминания о композиторе выдающихся личностей, известных мастеров слова. Этот сборник станет вкладом в изучение богатого наследия выдающегося композитора, сохранение, пропаганду и передачу будущим поколениям национально-культурных ценностей.

Сын композитора, кинорежиссер и сценарист, народный артист Эльдар Гулиев и дочь, художественный руководитель юбилейного концерта Лала Гулиева выразили искреннюю признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой и вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой за такую высокую оценку деятельности и заслуг Тофига Гулиева, реализацию проекта «Сердце, бьющееся в музыке» и проведение торжественного вечера.

Деятельность Тофига Гулиева как фольклориста, начавшаяся в 30-е годы прошлого столетия, имела огромное значение для музыкально-общественной жизни Азербайджана. Тофиг Гулиев был одной из тех творческих личностей, которые сыграли заметную роль в развитии и популяризации национального фольклора. Он в числе первых композиторов Азербайджана осуществил нотную запись мугамов. Один из создателей национальной эстрадной музыки и джаза, автор более 200 известных песен и музыки к свыше 70 фильмам и спектаклям, четырех музыкальных комедий, трех симфоний и множества пьес для фортепиано, он значительно обогатил сокровищницу культурных ценностей нашего народа. Феномен Тофига Гулиева заключается в том, что посредством своей прекрасной музыки с ее волшебным эмоциональным воздействием он сумел покорить сердца миллионов любителей музыки, создал целый мир, наполненный романтикой и любовью к жизни, друзьям, родному краю, и, конечно же, к Баку. Его многогранное творчество не ограничивалось лишь композиторской деятельностью, он также был прекрасным пианистом, дирижером, педагогом, и даже находил время для общественной деятельности. Избирался депутатом Верховного Совета Азербайджана, был директором Государственной филармонии им. Муслима Магомаева, профессором Бакинской музыкальной академии, с 1990 года и до конца своих дней (скончался 4 октября 2000 года) был председателем Союза композиторов, активным участником многих международных конференций, фестивалей, праздников искусств, претворил в жизнь множество проектов, был отмечен государственными наградами. Легендарные музыканты, такие как Бюльбюль, Рашид Бейбутов, Муслим Магомаев, Шовкет Алекперова, Мирза Бабаев, Вагиф Мустафазаде, Чингиз Садыхов, Зейнаб Ханларова, ВИА «Гая», джазовый оркестр Эдди Рознера и другие, являлись неповторимыми исполнителями произведений композитора. Его уникальные произведения стали настоящим эталоном, отличаются новаторством, эмоциональным воздействием, индивидуальным стилем и почерком композиторского письма. Мелодичность и светлое начало, чистота и откровение произведений, синтез национальной, классической и джазовой музыки оставили потомкам богатое наследие. Его песни до сих пор занимают большое место в репертуаре исполнителей, принадлежащих к разным поколениям, прививают людям привязанность к национально-духовным ценностям и высокий художественно-эстетический вкус.

Кульминацией вечера стала грандиозная концертная программа с участием известных исполнителей, с интересными музыкальными и вокальными вариациями, сопровождающимися видеорядом из документальных кадров и сюжетов из кинофильмов. На концерте были исполнены известные эстрадные и классические произведения, джазовые импровизации, музыка из кинофильмов "Любимая песня", "Насими", "Найдите эту девушку", "Свекровь" "Телефонистка" и т.д.

Этот вечер украсили выступления прославленных коллективов Государственного симфонического оркестра под управлением народного артиста Рауфа Абдуллаева, Государственной хоровой капеллы под управлением народной артистки Гюльбаджи Имановой, Государственного ансамбля «Гая» под управлением народного артиста Рауфа Бабаева, инструментального ансамбля «Гайтагы» под управлением народного артиста Анвера Садыгова и ритм-группы «Натиг» под управлением заслуженного артиста Натига Ширинова. На концерте выступили народные артисты, вокалисты Фидан и Хураман Гасымовы, Азер Зейналов, Самир Джафаров, пианисты Фархад Бадалбейли и Мурад Адыгезалзаде, заслуженные артисты, исполнители Айгюн Бейляр, Тунзаля Агаева, Ильгар Мурадов, джазмены Эмиль Афрасияб и Исфар Сарабский, тарист Сахиб Пашазаде, лауреаты международных конкурсов – тарист Шахрияр Иманов и нагарист Эмин Джабраилов, скрипачка Джейла Сеидова. Специально на концерт из России были приглашены известный оперный певец, солист Большого театра, заслуженный артист Эльчин Азизов, заслуженный артист Сархан Сархан и российская оперная певица, лауреат международных конкурсов Яна Меликаева, а из Турции – народная артистка Азерин и лауреат международных конкурсов, скрипач Эльвин Ходжа Ганиев. Каждое выступление музыкантов и исполнителей сопровождалось овациями зрительного зала. В завершение все вышли на сцену и исполнили попурри из песен, посвященных Баку.

Тофиг Гулиев как мастер, обладавший своеобразным и оригинальным стилем, вписал новые яркие страницы в многовековую летопись национальной культуры. А его душа продолжает жить и радовать нас в написанной им бессмертной музыке.

(Автор: Вугар Иманов)