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Львов назвали «польским городом»

2017-11-08 11:10 | www.oxu.az | 4

Вице-консул генконсульства Польши в Луцке Марек Запур назвал Львов «польским городом» и заявил, что украинского государства в 1918 году не существовало. 

Как передает Oxu.Az, об этом в Facebook написал заведующий отделом Ровенского краеведческого музея Игорь Марчук.

«В музее Ровно прошел круглый стол на тему "Волынский эксперимент Генрика Юзевского: дорога к польско-украинскому примирению в межвоенный период", во время которого Запур позволил себе такие высказывания», - отметил Марчук.

По его словам, это произошло после того, как во время мероприятия украинские участники заявили, что Польша захватила часть территории Украинской народной республики в 1919-1920 годах, а сам волынский эксперимент был направлен на утверждение польской власти на Украине.

В ответ на это польский дипломат настаивал, что «в 1918 году Львов был польским городом, ведь известно, что большинство населения Львова тогда составляли поляки, а современной аналогией на такие слова может быть утверждение, что Украина подобным образом оккупировала Крым и Донбасс». 

Запур также отметил, что подобные заявления (о захвате Польшей территорий Украины) украинской стороны «стали тенденцией», как на Украине уже неоднократно подчеркивали, что поляки во времена Речи Посполитой «оккупировали Львов».

Н.О.

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