Интересные моменты аварии в Баку – ВИДЕО

2017-11-08 11:17 | www.oxu.az | 3

Кадры аварии на пересечении улиц Джейхуна Гаджибейли и Насиб бека Юсифбейли в Наримановском районе столицы попали на камеру службы «Безопасный город» министерства внутренних дел.

Как передает Oxu.Az, как видно на записи, виновником аварии стал водитель черного Mercedes, который на высокой скорости проезжает на красный свет светофора. В этот момент он сталкивается с ехавшим справа другим Mercedes. Оба автомобиля приходят в непригодное состояние, но водители выходят невредимыми. Через заднюю дверь машины выходит женщина, которая бежит к противоположной двери автомобиля, забирает грудного ребенка, и удаляется.

Э.А.

