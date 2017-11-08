"Человек-паук" покажет свою суперловкость в Баку (ФОТО)

2017-11-08 12:37 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя в Баку приступил к работе над новым спектаклем, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Новый спектакль называется "Hörümçək adam" ("Человек-паук"), и будет поставлен по мотивам известного комикса.

Человек-паук - вымышленный персонаж, супергерой комиксов издательства Marvel Comics, созданный Стэном Ли и Стивом Дитко. С момента своего первого появления на страницах комикса Amazing Fantasy №15 он стал одним из самых популярных супергероев. Авторы задумывали персонажа, как подростка-сироту, воспитанного дядей и тетей, совмещающего жизнь обычного студента и борца с преступностью. Человек-паук получил суперсилу, большую ловкость, "паучье чутьё", а также способность держаться на отвесных поверхностях и выпускать паутину из рук с использованием прибора собственного изобретения. Человек-паук является одним из самых популярных и коммерчески успешных супергероев. С ростом своей популярности этот персонаж вышел за пределы комиксов, стал появляться на телевидении, в видеоиграх и кинофильмах.

Отметим, что режиссером-постановщиком спектакля является Эльшад Рагимзаде. Художник-постановщик – Эльшан Сарханоглу, сценическая пластика - Джейхун Дадашов, постановщик трюков – Иса Асадов.

Роли в спектакле исполнят заслуженные артисты Алмаз Мустафаева, Вахид Алиев, Нофель Велиев, актеры Гюнель Мамедова, Земфира Абдулсамедова, Мехрибан Гусейнова, Сабина Мамедова, Нурана Гусейнова, Нурия Алиева, Ася Атакишиева и другие.

Премьера спектакля состоится 29 декабря в 12:00, 14:00 и 16:00.

(Автор: Джани Бабаева)