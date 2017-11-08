İran meydan okudu! Arabistan'ı kızdıracak açıklama

2017-11-08 13:36 | www.trend.az | 0

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, son günlerde yükselen Suudi Arabistan gerginliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu açıklama iki ülke arasında gerilimi daha da artıracağa benziyor.

Ruhani, Yemen’den Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a yapılan füze saldırına ilişkin, “Bu Suudi Arabistan’ın saldırgan davranışlarının bir sonucudur” dedi.

Ruhani, " ABD ve İsrail'i dost belleyip, İran'ın düşman bellemek Suudilerin stratejik hatasıydı" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı ayrıca Suudi Arabistan'ı İran'ın 'gücü' konusunda da uyardı.

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