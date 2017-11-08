Suriye'den Türkiye'ye "askeri operasyon" uyarısı

2017-11-08 13:40 | www.trend.az | 0

Suriye Devlet Başkanı Danışmanı, Türk askerlerinin Suriye topraklarında bulunmasını yasa dışı olarak değerlendirip uygun bir zamanda bu girişime karşı gereken yanıtı vereceklerini bildirdi.

Suriye Devlet Başkanı Danışmanı Besine Şaban, Türk askerlerinin Suriye topraklarında bulunmasını yasa dışı olarak değerlendirip uygun bir zamanda bu girişime karşı gereken yanıtı vereceklerini bildirdi.

İsrail'in bu ülkedeki savaşın ortaya çıkartılmasında önemli bir rol oynayarak kendi çıkarlarına ulaşmayı amaçladığını açıklayan Şaban, "Siyonist Rejim Suriye'deki savaşta büyük bir role sahip olduğunu ispatlamıştır, ancak Suriye ile müttefiklerinin günden güne daha da güçlenmesi konusunda artık emin olmaya başladı" şeklinde konuştu.

Lübnan Başbakanı'nın istifasını da değerlendiren Suriye Devlet Başkanı Danışmanı, Saad el-Hariri'nin başka bir ülkede görevi bırakmasını doğru bir davranış bulmadıklarını belirtip Lübnan ile Suriye'nin güvenlik konusunda tamamen ilişkili olduklarını kaydetti.

Şaban sözlerine şunları da ekledi: Coğrafik ve tarihi açılardan Suriye-Hizbullah-İran arasındaki işbirliğinin büyük bir öneme sahip olduğu ispatlanmıştır ve Lübnan Hizbullah Hareketi'yle aynı kaderi paylaştığımızdan dolayı bu hareketin hedef alınacağına asla izin vermeyeceğiz.

Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki bağlantıların gün ışığına çıkarıldığını da hatırlatan Şaban, Arabistan rejimi kurucusunun 1945'ten beri İsrail'in oluşumu üzerinde Batı ile işbirliği yapıp Filistin'in özgürlüğü için yeteri kadar çaba sarf etmediğini ifade etti.

Kaynak- Mehr Haber Ajansı