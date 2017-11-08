Афлатун Амашов против героизации преступников в медиа

2017-11-08 13:03 | www.apa.az | 4

«Мы задали поиск в «Google» фраз «Нагорный Карабах», «Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс», «Федая Лачин» и «Криминальный авторитет по прозвищу «Годжа». На первом месте оказалась «Федая Лачин», на втором - «Нагорный Карабах», на третьем - «Криминальный авторитет по прозвищу «Годжа», на четвертом - «Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс». Эта ситуация показывает состояние азербайджанской прессы».



Как сообщает АПА, об этом на организованном Советом прессы круглом столе на тему «Освещение в медиа криминальных событий: Общественный интерес и профессионализм» сказал председатель Совета Афлатун Амашов.



Он сказал, что информагентства «АПА», «АЗЕРТАДЖ» и «Тренд» распространяли информацию о побеге заключенных, ссылаясь на официальные сообщения.

«Однако ситуация на других новостных порталах была иной. Криминальные события влияют на общественность посредством СМИ. Наряду с непрерывным распространением криминальных новостей, растет число скрытых преступлений, в обществе нарастает социальная напряженность, толерантности становится меньше. В криминальных новостях преступники преподносятся как герои. Создание романтичного образа преступников мешает правовому воспитанию подростков. Самым страшным также является то, что в криминальных новостях сотрудники правоохранительных органов представлены как враги. Кроме этого, информация раздувается, в обществе возникает страх. Почему мы должно героизировать преступников?!» - говорит председатель Совета прессы.