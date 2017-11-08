Шахрияр Мамедьяров: Если бы наши шахматисты жили в других европейских странах...

2017-11-08 11:28 | www.oxu.az | 4

Oxu.Az представляет интервью apasport.az с шахматистом сборной Азербайджана Шахрияром Мамедьяровым.

- На чемпионате Европы в Греции наша сборная в 3-й раз стала сильнейшей на континенте. Когда, после какого тура вы поверили, что вернётесь в Баку с золотой медалью?

- Мы впервые поехали на чемпионат Европы как вторая по рейтингу команда. Средний рейтинг игроков нашей команды составлял 2730. Мы совсем немного уступали сборной России. Ещё перед началом турнира многие страны верили в то, что мы станем чемпионами.

- Но вы стартовали с проигрыша итальянцам...

- Да, вновь, как и в 2013-ом году, мы неудачно стартовали в турнире, потеряли очки в первом туре. Но позднее нам удалось изменить всё в свою пользу. Очень хорошо то, что мы не падаем духом, боремся до конца. Когда кто-то проигрывал в каком-то туре, остальные стремились взять реванш за это. То есть, у нас почти в каждом туре двое выигрывали свои партии, а этого хватало для хороших результатов команды. Общая атмосфера в сборной тоже была отличной. Мы проделали прекрасный путь к успеху, победили главных соперников – Армению, Россию, Венгрию, хотя я полагал, что обыграть даже одну из этих 3 команд будет очень трудно. Но мы победили этих 3 соперников и добились желаемого результата.

- Вы не сказали, почему проиграли в первом туре не имеющей шахматных традиций Италии...

- Сильнейшие команды, участвующие в чемпионате Европы – будь то Азербайджан, Россия, Армения или же Украина – стараются предоставить отдых шахматисту, который будет играть на I доске. И в I туре такую возможность предоставили мне, это было обговорено заранее. Многие люди неправильно понимают это и говорят, что моё неучастие в матче с Италией было большой ошибкой. Но это не так. Это нормально. Просто какой-то из 9 матчей нашей очень сильной команды должен был обернуться неудачей. Хорошо, что это произошло в первом туре и стало нашей первой и последней неудачей. В остальных 8 турах мы выступили очень сильно. Возможно, неудача в первом туре заложила фундамент успеха.

- Какая встреча была самой трудной?

- Самыми трудными были матчи с Россией и Арменией. Матч с последними был и принципиальным. Мы просто фантастически провели обе встречи, могли обыграть Россию даже со счётом 3,5:0,5. Все сыграли хорошо. В этих 2 матчах Рауф Мамедов выиграл обе свои партии.

- Кто был «мотором» команды?

- (улыбается). Рауф.

- Вы в третий раз выиграли чемпионат Европы. В чём будет заключаться следующая цель команды?

- Завоевать золотую медаль чемпионата Европы намного труднее, чем стать победителями Олимпиады, так как на первенстве континента играют друг с другом самые сильные команды. Это показывает, что если ты здесь теряешь очки, то не становишься чемпионом. То есть, Азербайджан обыграл сильнейшие страны. Просто мы как чемпионы Европы можем выиграть Олимпиаду, все остальные турниры. Конечно, постараемся стать олимпийскими чемпионами. Если меня спросят перед началом турнира: «Что труднее, стать победителем чемпионата Европы или Олимпиады?», я отвечу, что труднее стать чемпионом Европы. Я верю, что у нас большие шансы стать олимпийскими чемпионами в следующем году. Наша команда в идеальной форме. Впервые в истории нашей сборной рейтинг 4 её шахматистов превышает 2700. Наши шахматисты прекрасно понимают друг друга. Все шахматисты нашей команды уже выросли, и когда кто-то из них попадает в трудное положение во время игры, другие стараются помочь своим выступлением. Скажем так, у нас возрастная команда.

- Вы сказали, что игроки нашей команды уже повзрослели. С чем связано отсутствие новобранцев в команде – с тем, что не подрастает молодое поколение, или с тем, что они ещё не достигли вашего уровня? Нужно учесть, что за исключением Вугара Гашимова в 2009-ом году, когда вы стали чемпионами и Эльтаджа Сафарли в 2013-ом году «квартет» – вы, Теймур Раджабов, Рауф Мамедов и Гадир Гусейнов по-прежнему в сборной...

- Молодое поколение подрастает, просто им немного не везёт в том, что шахматисты сборной очень сильны. Если бы наши молодые шахматисты жили в других европейских странах, то возможно, они тоже попали бы в сборную с учётом своего рейтинга. Но из-за того, что в данный момент сборная очень сильна, они не попадают в неё. Конечно, мы хотим, чтобы молодое поколение прогрессировало быстрее. Они действительно нужны нам – это свежие силы. Есть шахматисты, в которых мы верим и я надеюсь, что в дальнейшем они поддержат нас.

- В последние дни обсуждается и ваш рейтинг ФИДЕ. По ходу чемпионата Европы в онлайн-списке вы впервые поднялись на вторую строчку, а сейчас занимаете третье место. Но всё станет известно после появления итогового списка. Реально ли захватить не вторую, а первую строчку?

- Как вы знаете, лидер мирового рейтинга Магнус Карлсен очень силён. Это шахматист номер один в мире. Быть на втором месте в мире – большой успех. Мой товарищ по команде и друг Рауф Мамедов говорил, что я на первом месте среди людей. То есть, Карлсен настолько силён, что бороться с ним очень трудно. Но было много турниров, в которых мы победили его и это возможно. Конечно, быть вторым в рейтинг-листе – невероятно крупный успех. Если бы когда-нибудь мне сказали, что я буду вторым в мире, я бы не поверил. То есть, для меня это невероятный успех. Но раз я стал вторым, значит, терять нечего. Постараемся стать и первыми, мобилизуем все свои силы для этого. Большое спасибо за то, что вы верите и поддерживаете меня. Я постараюсь стать первым и обрадовать вас.