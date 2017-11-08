Нефтяная корзина ОПЕК 7 ноября подорожала

2017-11-08 12:40 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК седьмого ноября составила 62,07 доллара за баррель, что на 1,05 доллара больше показателя понедельника, сообщили Trend в среду в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть в среду демонстрируют негативную динамику в продолжение коррекции, начатой днем ранее после того, как в понедельник стоимость "черного золота" обновила максимальные отметки с 2015 года на фоне новостей из Саудовской Аравии.

По состоянию на 12:18 среды, стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,09 процента - до 63,63 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI понижалась на 0,3 процента — до 57,03 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков)