В Азербайджане предлагают выделять средства для поддержки людей с врожденным нарушением слуха

2017-11-08 12:43 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Из государственного бюджета Азербайджана необходимо выделить дополнительные средства для поддержки людей с врожденным нарушением слуха. Как сказал в среду председатель парламентского комитета по здравоохранению, депутат Ахлиман Амирасланов, выступая во время второго дня обсуждения в Милли Меджлисе проекта государственного и сводного бюджетов на 2018 год, этот вопрос уже поднимался в прошлые годы, однако так и не нашел своего решения. "В Азербайджане ежегодно рождаются около 100-120 детей с нарушением слуха. Им нужен кохлеарный имплантат. Если после рождения им в кратчайшие сроки не сделать операцию, то они до конца жизни могут остаться глухими и немыми. Для решения этой проблемы необходимо около 1,5-2 миллионов манатов", - сказал депутат. По словам Амирасланова, раньше в стране не было центров, где можно было бы провести необходимую операцию, но теперь по стране действует несколько таких центров. Кохлеарный имплантат позволяет компенсировать потерю слуха пациентам с выраженной или тяжелой степенью нейросенсорной тугоухости. Под кохлеарным имплантатом подразумевается, как сам имплантируемый подкожно приемник, так и речевой процессор, передатчик, пульт дистанционного управления и другие элементы. Депутат также затронул вопрос операций по пересадке органов. Амирасланов отметил, что люди, прошедшие через эту операцию, должны всю жизнь принимать антидепрессанты: "Стоимость антидепрессантов очень высокая и больные не могут себе их позволить, поэтому необходимо выделить на эту сферу деньги", - сказал Амирасланов. (Автор: Азад Гасанли)