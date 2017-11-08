İran’dan BM’ye Suudi Arabistan karşıtı itiraz mektubu

2017-11-08 13:42 | www.trend.az | 0

İran, Suudi Arabistan'ın üst düzey yetkililerinin tahrik edici sözlerine karşı itirazda bulunarak, BM'ye bir mektup gönderdi.

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Hoşru, Suudi yetkililerin tahrik edici sözlerine karşı itirazda bulunarak, BMGK ile BM Genel Sekreteri’ne bir mektup gönderdi.

Suudi yetkilerinin öne sürdüğü boş ve mesnetsiz iddialarını şiddetle kınayan Hoşru, bunun BM Antlaşmasına aykırı olduğunu belirtti.

Mektupta, “Suudiler böylesi kışkırtıcı açıklamalarla dünya kamuoyunu Yemen’e karşı yaptığı saldırılardan yönlendirmeye çalışıyor. Bu girişimler onların Yemen’de işlediği savaş suçları ile insan hakları ihlallerinden dolayı uluslararası sorumluluğunu azaltamaz” ifadeleri kullanıldı.

Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyonun Yemen’e karşı başlattığı yeni kuşatma girişiminin kınandığı mektupta, “Bunlar özellikle de kolera hastalığı, kıtlık ve açlığın yanında , bu ülkedeki insani krizin daha da kötüleşmesine yol açacaktır. Uluslararası toplum, bu suçlardan ötürü Suudi Arabistan'ı sorumlu olarak tanımalıdır” denildi.

Söz konusu mektupta, “Yemen'e yönelik iki buçuk yıldan fazla saldırıların düzenlenmesi ve masum insanların katledilmesinin ardından, Suudi Arabistan ve müttefikleri artık askeri yöntemin bir çözüm olmadığını fark etmeli. İran, bu krizin ancak tüm Yemenli gruplarının katılıp bir siyasi sürecin başlatılmasıyla mümkün olacağına inanmaktadır” belirtildi.

Gulamali Hoşru, İran’ın her daim bölgede huzur ve güvenliğin sağlanmasından yana olduğunu tekrarladı.

Kaynak- Mehr Haber Ajansı