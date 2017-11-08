İran, Halep'i yeniden inşa etmeye hazır

2017-11-08 13:44 | www.trend.az | 0

İran İslam İnkılabı Rehberi’nin Uluslararası İlişkiler Danışmanı Velayeti, İran'ın Halep kentini yeniden imar etme konusunda hazırlıklı olduğunu belirtti.

Suriye temaslarında bulunan İran İslam İnkılabı Rehberi’nin Uluslararası İlişkiler Danışmanı Velayeti, Halep Valisi Hüseyin Diyab ile görüştü.

Yakında Suriye’nin doğusu ve İdlib’in teröristlerden temizlenmesini temenni eden Velayeti, “Düşmanlar bu ülkeyi 7 gün içinde işgal edebileceğini düşünüyordu, fakat şu anda onların başlattığı komplolardan 7 sene geçerek büyük hezimete uğradılar” dedi.

Velayeti, “Vekalet savaşı Halep de dahil Suriye’nin diğer kentlerine büyük hasarlar meydana getirdi. Ama elde edilen önemli kazanım, Suriyelilerin teröristler ve destekçilerine karşı direniş göstermesiyle birlikte iradesi ve kararlığının tecellisidir” ifadelerinde bulundu.

Halep kentinin serbest bırakılmasıyla sahada elde edilen son kazanımlardan dolayı Halep valisi ve bu ülkenin halkını tebrik eden Velayeti, şunları kaydetti: İran’dan bir heyetin bu kentte bulunması , hem savaş sırasında hem de yeniden imar döneminde, İran halkının Suriye halkıyla birlikte bulunmaya hazır olduğunu gösteriyor.

Halep valisi de bu görüşmede, terörle mücadele konusunda İran'ın ülkesine verdiği desteği övgüye layık olarak nitelendirdi.

Kaynak- Mehr Haber Ajansı