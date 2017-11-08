С будущего года будет использован новый механизм повышения пенсий

2017-11-08 13:26 | www.apa.az | 3

С будущего года будет использован новый механизм повышения пенсий.

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов на заседании парламентских комитетов в рамках обсуждения проектов государственного и сводного бюджетов на 2018 год.

«Раньше пенсия состояла из базовой и страховой части. Базовая часть пенсий увеличивалась на определенную сумму распоряжениями президента Ильхама Алиева, а страховая часть в начале каждого года индексировалась в соответствии с инфляцией. Сейчас этот механизм изменился. Нет базовой и страховой части, есть общая сумма пенсии. Повышение коснется всей суммы».