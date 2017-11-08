В Саудовской Аравии намерены конфисковать у коррупционеров до 800 млрд долларов

2017-11-08 11:40 | www.oxu.az | 4

Власти Саудовской Аравии в рамках кампании по борьбе с коррупцией хотят конфисковать до 800 млрд долларов.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, ранее были задержаны более 60 принцев, чиновников и других влиятельных людей. Кроме того, Центральный банк Саудовской Аравии заморозил банковые счета фигурантов дел о коррупции. Газета также сообщает, что большая часть средств, которые планируется конфисковать, находятся за рубежом, из-за чего процесс их изъятия может осложниться. Источники издания рассказали, что конфискованные средства будут направлены на сокращение бюджетного дефицита.

О задержании в Саудовской Аравии принцев, министров, а также бывших чиновников стало известно 5 ноября. В число предъявленных им обвинений входят: отмывание денег, злоупотребление властью, взяточничество и растрата. Санкционировал аресты высший комитет по борьбе с коррупцией, который создал король Сальман, а возглавил кронпринц Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

Н.О.