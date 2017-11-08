В Турции прогремел взрыв, есть раненные и погибшие

2017-11-08 12:45 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В провинции Бурса на северо-западе Турции на одной из текстильных фабрик прогремел взрыв, пишут в среду турецкие СМИ.

Сообщается, что по предварительным данным в результате взрыва ранены восемь и погибли три человека.

После взрыва рухнула крыша фабрики, в результате чего под завалами остались работники.

О причинах взрыва пока не сообщается. На место инцидента прибыли отряды пожарных и спасателей.

Все раненные и пострадавшие являются гражданами Турции. О других деталях инцидента не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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