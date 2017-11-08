Салим Муслимов: Спецкомиссия изучит документы каждого пенсионера в Азербайджане

2017-11-08 13:03 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время в Азербайджане для исчисления пенсионных расходов будет создана специальная правительственная комиссия, сказал в среду министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов во время второго дня обсуждений в Милли Меджлисе проекта государственного и сводного бюджетов на 2018 год.

Министр напомнил, что после внесения последних поправок в трудовое законодательство исчезло понятие трансфертов в Государственный фонд социальной защиты. Вместо этого введено понятие "обязательства государственного бюджета".

"Появилось четкое деление пенсионеров. То есть, пенсионные обязательства, которые были сформированы до 1992 года, теперь считаются обязательствами государственного бюджета. В течение шести месяцев специальная правительственная комиссия изучит документы каждого из 1,3 миллиона пенсионеров, чтобы выяснить стаж каждого из них", - сказал министр.

Он добавил, что всего, за исключением надбавок для государственных служащих и военнослужащих, ежемесячно правительство будет предоставлять 228 миллионов манатов на оплату пенсий.



Как отметил Муслимов, изменения также затрагивают индексацию пенсий: "Разница в том, что если раньше пенсия делилась на базовую и страховую часть, то сейчас этих понятий нет и индексация в 2018 году затронет всю сумму пенсии".

(Автор: Азад Гасанли)