Хады Раджабли: «Надо повысить размер критерия нуждаемости»

2017-11-08 13:37 | www.apa.az | 3

«Надо повысить размер критерия нуждаемости».

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по социальной политике и труду Хады Раджабли на заседании парламентских комитетов в рамках обсуждения проектов государственного и сводного бюджетов на 2018 год. По его мнению, сумма в 116 манатов является недостаточной, особенно, учитывая, что такой же размер критерия нуждаемости был определен на 2017 год.

Отметим, что в Азербайджане прожиточный минимум на 2018 год прогнозируется в размере 173 манатов, в том числе для трудоспособной части населения – 183 маната, пенсионеров – 144 маната, для детей – 154 маната.