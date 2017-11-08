Бюджетный пакет рекомендован на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса - ОБНОВЛЕНО

2017-11-08 13:52 | www.apa.az | 4

В парламентских комитетах Милли Меджлиса завершено обсуждение проектов государственного и сводного бюджетов Азербайджана на 2018 год.

Как передает АПА-Экономикс, парламентские комитеты по экономической политике, промышленности и предпринимательству, общественным объединениям и религиозным организациям, аграрной политике, безопасности, обороне и борьбе с коррупцией, социальной политике, вопросам семьи, женщин и детей, природным ресурсам, энергетике и экологии, науке и образованию, международным отношениям и межпарламентским связям, здравоохранению, после двух дней обсуждения рекомендовали проекты государственного и сводного бюджетов Азербайджана на 2018 год на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса.

11:29

В Милли Меджлисе продолжается обсуждение проектов государственного и сводного бюджетов Азербайджана на 2018 год.

Как передает АПА-Экономикс, сегодня законопроекты, входящие в бюджетный пакет, вынесены на обсуждение совместного заседания 5 комитетов Милли Меджлиса. В обсуждениях принимает участие министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов, заместитель министра финансов Азер Байрамов, председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова и другие официальные лица. Совместное заседание комитетов Милли Меджлиса возглавляет председатель комитета по социальной политике и труду Хады Раджабли.