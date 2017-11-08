Завтра в Баку будет дождливо и ветрено

2017-11-08 13:07 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В четверг в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет нестабильной, временами ожидается дождь, местами проливной, порывистый северо-западный ветер, сообщили Trend в среду в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 8-11, днем 13-15, в Баку ночью 9-11, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы, и составит 768 мм ртутного столба. Относительная влажность 85-95 процентов.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, местами проливные, в горных территориях возможен снег. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 5-9, днем 13-17, в горах ночью 0-4, днем 4-8 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)