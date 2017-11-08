Перенесены сроки очередного раунда переговоров по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС

2017-11-08 13:10 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Очередной раунд переговоров по новому соглашению о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС) перенесен на 27-28 ноября, сообщил в среду Trend глава отдела по политическим и социальным вопросам и связям с общественностью представительства ЕС в Азербайджане Денис Даниилидис.

Переговоры пройдут в Брюсселе.

Ранее очередной раунд переговоров должен был состояться 6-7 ноября.

В ноябре прошлого года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, что позволит в большей мере учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.

Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

На сегодня двусторонние отношения между ЕС и Азербайджаном регулируются на основе соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано в 1996 году и вступило в силу в 1999 году.

Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к улучшению доступа азербайджанской продукции на рынки ЕС.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)