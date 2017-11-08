Министры обороны Турции и США обсудят региональные вопросы

2017-11-08 11:56 | www.oxu.az | 4

Министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли обсудит с министром обороны США Джеймсом Мэттисом региональные вопросы.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили Trend в среду в министерстве национальной обороны Турции.

«В рамках встречи министры обороны Турции и США обсудят урегулирование сирийского кризиса и методы борьбы с терроризмом», - сказали в министерстве.

Как отметили в министерстве, встреча министров обороны Турции и США состоится в рамках заседания НАТО, которое пройдет в Брюсселе.

В министерстве также отметили, что Джаникли проведет встречу с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и министром обороны ФРГ Урсулой фон дер Ляйен.

Отметим, что в Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие к вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка «Исламское государство», YPG и PYD.

Н.О.

