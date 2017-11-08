В Азербайджане планируется пересмотреть размер пособия по уходу за ребенком - министр труда

2017-11-08 13:14 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане планируется пересмотреть размер пособия по уходу за ребенком до трех лет. Об этом в среду, отвечая на предложения депутатов о повышении данного пособия, сказал министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов во время второго дня обсуждения в Милли Меджлисе проекта государственного и сводного бюджетов на 2018 год. По словам министра, в целом министерство пересматривает весь механизм адресной социальной помощи. "Мы изучаем опыт разных стран и в рамках этого процесса также планируем пересмотреть пособия на детей до трех лет", - сказал Муслимов. В настоящее время граждане Азербайджана имеют возможность получать пособие на новорожденного. Эта сумма выплачивается ежемесячно вплоть до достижения ребенком трехлетнего возраста. В определенных случаях, например, если ухаживающий за ребенком человек пострадал из-за чернобыльской аварии, сумма пособия удваивается. Размер пособия на каждого ребенка до 1,5 лет составляет 30 манатов, с 1,5 до трех лет - 15 манатов. Официальный курс на восьмое ноября составляет 1,7003 AZN/USD. (Автор: Азад Гасанли)